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На Украине заявили о подготовке к худшему сценарию с транзитом газа

29 июля 2019, 17:24  •  97 • Украина
Украина готовится к худшему сценарию с транзитом российского газа, заявил представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
 
РИА Новости
 

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдёт. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счёт этого ресурса проходить зиму без транзита», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

По его словам, наблюдается интерес европейских компаний к своп-сделкам с Киевом.

Как пояснил Геркус, они закачивают газ в газохранилища, условно его продают, а через год выкупают обратно.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне предложили продлить действующее соглашение, однако реакции пока не последовало.

«Нафтогаз» проинформировал о подготовке к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года. 

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что этом в случае страну ждёт техногенная катастрофа.

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