На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь. Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявил украинский посол в США Владимир Ельченко.

По его словам, нет страны, которая больше, чем США, поддерживает Украину «именно в секторе безопасности и обороны».

«Всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона и ещё почти $450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — $698 млн и чисто военная оборонная помощь — $365 млн», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как отметил Ельченко, $250 млн уже выделены, ещё $50 млн будут выделены при условии выполнения определённых условий и использования первой части суммы и ещё почти $50 млн — остатки с прошлых годов, которые ещё не реализованы.

Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год — более $1 млрд.

Ранее в ЕС заявляли, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.