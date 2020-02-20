На Украине заявили о планах создания многоцелевого ракетного комплекса • 49 • Аналитика

На Украине собрались создать собственный многоцелевой ракетный комплекс. Такая задача обозначена в Государственном оборонном заказе Министерства обороны Украины на 2020 год.



Украинское военное ведомство сообщает, что поручение о создании комплекса дал сам президент Украины Владимир Зеленский. Но о каких-либо детальных характеристиках разрабатываемого оружия не сообщается. Также непонятно, имеет ли отношение этот ракетный комплекс к уже разрабатываемому оперативно-тактическому ракетному комплексу "Гром-2", более известному под названием «Сапсан».







Как известно, после распада Советского Союза Украина отказалась от ядерного оружия, а затем приступила и к сокращению количества ракетных комплексов, доставшихся ВСУ от советских вооруженных сил. В итоге на вооружении украинской армии остались лишь ракетные комплексы советского производства 9К79-1 «Точка-У», однако их эксплуатация была сопряжена с рядом проблем.



В первую очередь, Киев столкнулся с нехваткой комплектующих, так как выпускавшие их предприятия находились в других постсоветских государствах. В конечном итоге руководители Украины пришли к выводу о необходимости создания новых, уже сугубо украинских ракетных комплексов. Так появился проект ОТРК «Сапсан», а затем и идея создания нового многоцелевого ракетного комплекса.



Над «Сапсаном» трудятся специалисты конструкторского бюро «Южное», а выпускать его предполагалось на Южмаше (Южном машиностроительном заводе) в Днепропетровске (новое украинское название города – Днепр). Но со времени начала работ прошло уже 14 лет, а ОТРК так и не поступили в серийное производство. «Сапсан» начали разрабатывать в 2006 году, в 2013 году по решению Министерства обороны Украины проект был закрыт (официально – из-за нецелевого расходования бюджетных средств), а в 2016 году к нему вновь вернулись, очевидно – за неимением лучших предложений.



ОТРК «Сапсан» может быть вооружен одноступенчатой баллистической ракетой, зенитной ракетой дальнего радиуса действия, противокорабельной ракетой среднего радиуса действия. Максимальная дальность стрельбы баллистической ракетой должна была составлять 280—480 км, зенитной – 150 км, противокорабельной – 90 км.



Любитель побряцать оружием, тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении средств на дальнейшую разработку оперативно-тактического ракетного комплекса. В августе 2018 года на военном параде в честь Дня независимости Украины был показан макет ОТРК «Сапсан». Но в феврале 2019 года стала известна информация о том, что украинское военное ведомство опять не финансирует работы, ведущиеся КБ «Южным».





Что интересно, еще в декабре 2015 года Александр Турчинов, в то время занимавший пост председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что ведется разработка нового ракетного комплекса, который по своим характеристикам будет превышать ОТРК «Сапсан». Возможно, тот комплекс, о котором мы слышим сегодня, и был тогда анонсирован Турчиновым?



Амбициозные проекты Украины в плане создания собственного ракетного оружия, таким образом, предстают весьма сомнительным начинанием. Судьба ОТРК «Сапсан» - типичное тому подтверждение. Конечно, с советских времен современной Украине досталась довольно развитая ракетная промышленность, однако в течение 1990-х - 2010-х гг. ее созидательный потенциал во многом был утрачен. Кроме того, у Киева банально нет денег на дорогостоящие разработки и, тем более, на запуск нового оружия в серийное производство.



Отдельный вопрос – бюрократические преграды и неимоверно высокий уровень коррупции, что также препятствует любым технологическим новациям. Поэтому можно предположить, что если у Украины и появятся на вооружении новые ракетные комплексы собственного производства, то произойдет это очень и очень нескоро, возможно через десятки лет. Это, кстати, отмечают и многие украинские пользователи, комментируя в Сети информацию об испытаниях ОТРК Гром-2. Они совершенно справедливо отмечают, что если в странах - мировых лидерах ракетостроения вроде США и России уходит на процесс разработки и запуска в производство до 10 лет, то на Украине речь будет идти о 20-30 годах с туманными итоговыми перспективами. На Украине собрались создать собственный многоцелевой ракетный комплекс. Такая задача обозначена в Государственном оборонном заказе Министерства обороны Украины на 2020 год.Украинское военное ведомство сообщает, что поручение о создании комплекса дал сам президент Украины Владимир Зеленский. Но о каких-либо детальных характеристиках разрабатываемого оружия не сообщается. Также непонятно, имеет ли отношение этот ракетный комплекс к уже разрабатываемому оперативно-тактическому ракетному комплексу "Гром-2", более известному под названием «Сапсан».Как известно, после распада Советского Союза Украина отказалась от ядерного оружия, а затем приступила и к сокращению количества ракетных комплексов, доставшихся ВСУ от советских вооруженных сил. В итоге на вооружении украинской армии остались лишь ракетные комплексы советского производства 9К79-1 «Точка-У», однако их эксплуатация была сопряжена с рядом проблем.В первую очередь, Киев столкнулся с нехваткой комплектующих, так как выпускавшие их предприятия находились в других постсоветских государствах. В конечном итоге руководители Украины пришли к выводу о необходимости создания новых, уже сугубо украинских ракетных комплексов. Так появился проект ОТРК «Сапсан», а затем и идея создания нового многоцелевого ракетного комплекса.Над «Сапсаном» трудятся специалисты конструкторского бюро «Южное», а выпускать его предполагалось на Южмаше (Южном машиностроительном заводе) в Днепропетровске (новое украинское название города – Днепр). Но со времени начала работ прошло уже 14 лет, а ОТРК так и не поступили в серийное производство. «Сапсан» начали разрабатывать в 2006 году, в 2013 году по решению Министерства обороны Украины проект был закрыт (официально – из-за нецелевого расходования бюджетных средств), а в 2016 году к нему вновь вернулись, очевидно – за неимением лучших предложений.ОТРК «Сапсан» может быть вооружен одноступенчатой баллистической ракетой, зенитной ракетой дальнего радиуса действия, противокорабельной ракетой среднего радиуса действия. Максимальная дальность стрельбы баллистической ракетой должна была составлять 280—480 км, зенитной – 150 км, противокорабельной – 90 км.Любитель побряцать оружием, тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении средств на дальнейшую разработку оперативно-тактического ракетного комплекса. В августе 2018 года на военном параде в честь Дня независимости Украины был показан макет ОТРК «Сапсан». Но в феврале 2019 года стала известна информация о том, что украинское военное ведомство опять не финансирует работы, ведущиеся КБ «Южным».Что интересно, еще в декабре 2015 года Александр Турчинов, в то время занимавший пост председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что ведется разработка нового ракетного комплекса, который по своим характеристикам будет превышать ОТРК «Сапсан». Возможно, тот комплекс, о котором мы слышим сегодня, и был тогда анонсирован Турчиновым?Амбициозные проекты Украины в плане создания собственного ракетного оружия, таким образом, предстают весьма сомнительным начинанием. Судьба ОТРК «Сапсан» - типичное тому подтверждение. Конечно, с советских времен современной Украине досталась довольно развитая ракетная промышленность, однако в течение 1990-х - 2010-х гг. ее созидательный потенциал во многом был утрачен. Кроме того, у Киева банально нет денег на дорогостоящие разработки и, тем более, на запуск нового оружия в серийное производство.Отдельный вопрос – бюрократические преграды и неимоверно высокий уровень коррупции, что также препятствует любым технологическим новациям. Поэтому можно предположить, что если у Украины и появятся на вооружении новые ракетные комплексы собственного производства, то произойдет это очень и очень нескоро, возможно через десятки лет. Это, кстати, отмечают и многие украинские пользователи, комментируя в Сети информацию об испытаниях ОТРК Гром-2. Они совершенно справедливо отмечают, что если в странах - мировых лидерах ракетостроения вроде США и России уходит на процесс разработки и запуска в производство до 10 лет, то на Украине речь будет идти о 20-30 годах с туманными итоговыми перспективами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





49 Источник Похожие новости ПВО стран восточного фланга НАТО: грозная сила или иллюзия защищённости Русские и американцы в Сирии: у каждого своя правда? Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов Дело «Сети»: страйкбольные тренировки или отработка сценариев революции На Украине заявили о планах создания многоцелевого ракетного комплекса Жалобы на наездников Новости партнеров