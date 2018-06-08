На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море

Самолёт Ан-26 ВМС Украины перехватил в Чёрном море малый ракетный корабль ВМФ России, сообщает «Думская» со ссылкой на источник.

По информации издания, перехват произошёл 2 июня вблизи острова Змеиный. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

Источник утверждает, что после обнаружения российский корабль ушёл в открытое море.

Российские военные пока не прокомментировали эти сообщения.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море.