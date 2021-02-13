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На Украине заявили о невозможности решить конфликт в Донбассе без США

13 февраля 2021, 13:05  •  251 • Политика
Андрей Ермак. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
При этом минские соглашения не смогут действовать в том виде, в котором они существуют
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил то, как продвигаются переговоры по установлению мира на Донбассе. По его словам, процесс тяжелый и небыстрый.
Политик счел, что крупных сдвигов в этом вопросе не предвидится при нынешних минских соглашениях. Ермак заявил, что в настоящем формате их нереально выполнить.
Однако, как рассказал Ермак в эфире телеканала "Украина 24", Киев попытается сделать все от него зависящее, чтобы исполнить свои обязательства. Он также отметил важную роль представителей Германии, Франции и других стран, которые находятся в Донбассе, передает "Интерфакс-Украина".
Более того, руководитель администрации Зеленского выразил мнение, что США, как важный партнер Незалежной, должны принять на себя одну из решающих ролей в том, чтобы положить конец конфликту. Тем не менее Ермак подчеркнул, что решение о том, должен ли Вашингтон стать частью "нормандского формата" должны принимать все четыре стороны, которые в него уже входят.
Однако эксперты считают, что новый президент США Джо Байден откажется от участия в "нормандском формате".
Ранее на Украине рассказали, почему не дают Донбассу автономию.

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