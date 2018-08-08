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На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море

08 августа 2018, 16:54  •  62 • Украина
Командование Военно-морских сил Украины опубликовало стратегию развития украинского военного флота, в которой говорится о невозможности достичь военного паритета с Россией на море.
 
© Ministry of Defense of Ukraine / Flick
 

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом России, но этого и не требуется, чтобы остановить агрессию России на море. Для этого необходим небольшой, но эффективный флот», — отмечается в сообщении в Facebook.

Как сообщается, в настоящее время на Украине строятся сбалансированные ВМС, «которые будут способны решать все задачи».

«На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный», — уточняется в сообщении.

27 июля Военно-морские силы Украины и корабли НАТО провели тренировку типа PASSEX в Чёрном море.

В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».

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