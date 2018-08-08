На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море

Командование Военно-морских сил Украины опубликовало стратегию развития украинского военного флота, в которой говорится о невозможности достичь военного паритета с Россией на море.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом России, но этого и не требуется, чтобы остановить агрессию России на море. Для этого необходим небольшой, но эффективный флот», — отмечается в сообщении в Facebook.

Как сообщается, в настоящее время на Украине строятся сбалансированные ВМС, «которые будут способны решать все задачи».

«На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный», — уточняется в сообщении.

27 июля Военно-морские силы Украины и корабли НАТО провели тренировку типа PASSEX в Чёрном море.

В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».