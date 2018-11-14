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На Украине заявили о необходимости увеличить расходы на оборону

14 ноября 2018, 14:54  •  41 • Украина
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что финансирование обороны в проекте государственного бюджета на 2019 год недостаточно. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.
 
Reuters
 

«Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону — не на безопасность, а на оборону, — является недостаточным», — цитирует телеканал «112 Украина» Полторака.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что направит в Совет национальной безопасности и обороны предложения о возможном перераспределении расходов на оборону.

В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, сколько страна потратит на оборону в 2019 году. Отмечается, что в грядущем году военные расходы Украины составят около 200 млрд гривен (более $7 млрд). Как указал Турчинов, правительство прогнозирует, что ВВП в 2019 году составит 3946 млрд гривен (около $141,2 млрд), поэтому «финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен».

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