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На Украине заявили о нехватке улик для передачи дела Шеремета в суд

30 января 2020, 19:54  •  93 • Украина
Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
 
РИА Новости
 

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объёма доказательств недостаточно», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

По его словам, для сбора дополнительных улик подготовлены письменные указания прокуроров следствию и установлены сроки расследования. 

«Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Рябошапка, уточнив, что от этого будут зависеть процессуальные решения прокуроров по делу.

Ранее суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором преступления.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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