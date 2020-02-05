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На Украине заявили о неготовности к «возвращению» Крыма

05 февраля 2020, 22:09  •  51 • Украина
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
 
РИА Новости
 

«Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдёт из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим... Нам ещё работать и работать», — заявил Кориневич в беседе с изданием «Укринформ».

По его словам, для начала необходимо определиться, кто будет работать в органах местной и центральной власти.

«То есть готовности пока действительно нет», — сообщил он.

Он отметил, что «над этим необходимо активно и тяжело работать».

«В том числе и нам, но не только», — добавил Кориневич.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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