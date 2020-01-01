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На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР
01 января 2020, 20:09 • 46 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности.
РИА Новости
«Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ГБР пригласило общественность и коллег «для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений», а также ждёт «обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Ирину Венедиктову.
24 декабря украинский лидер подписал закон о перезапуске ГБР.
Уточнялось, что инициатива направлена на совершенствование деятельности организации и наделяет ГБР статусом государственного правоохранительного органа.
Подробнее — в материале RT.
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