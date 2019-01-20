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На Украине заявили о критической ситуации с официально нетрудоустроенными работниками

20 января 2019, 14:10  •  29 • Украина
Исполняющий обязанности замглавы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с сотрудниками предприятий, которые работают без официального трудоустройства и получают зарплаты без уплаты налогов.
 
Reuters
 

Об этом сообщает  «Обозреватель».

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — сказал он.

При этом чиновник добавил, что активная работа украинского кабмина привела к тому, что бизнесмены начали выводить рынок труда из тени и официально трудоустраивать своих работников. 

Ранее украинский депутат Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины. По её словам, это связано с тем, что люди не в силах выдерживать нынешнюю налоговую нагрузку.

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