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На Украине заявили о грядущем дефиците серной кислоты

05 июля 2018, 20:24  •  144 • Украина
Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что украинские металлурги могут столкнуться с дефицитом серной кислоты с 1 сентября.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Каленкова, предприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют остаться без этого сырья из-за введения импортных квот с 1 сентября.

Он отметил, что в итоге может сложиться ситуация, при которой потребителю достать серную кислоту будет невозможно ни за какие деньги.

Каленков добавил, что проблемы с поставками данного сырья начались ещё в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Донецкой области и в Крыму, который вошёл в состав Российской Федерации после референдума.

По его мнению, ситуацию усугубляет тот факт, что в стране сократилось количество железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты.

«Раньше на Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти только 40 тыс. тонн продукции, а нужно 100—120 тыс. тонн», — указал он.

Для стабилизации ситуации с поставками в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.

Ранее председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров заявил о прекращении работы предприятия и уходе завода на вынужденный простой.

1 июня стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.

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