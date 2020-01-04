На Украине заявили о готовности законопроекта о рынке земли ко второму чтению

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте ВР (Верховной рады. — RT)», — сказал министр.

По его словам, в обновлённый законопроект заложили ряд нововведений, в частности норму о продаже земли иностранцам только после референдума. Также в документе теперь есть ограничение, согласно которому один человек может владеть землёй площадью лишь 10 тыс. га.

В ноябре 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.