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На Украине заявили о готовности законопроекта о рынке земли ко второму чтению
04 января 2020, 00:09 • 29 • Украина
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте ВР (Верховной рады. — RT)», — сказал министр.
По его словам, в обновлённый законопроект заложили ряд нововведений, в частности норму о продаже земли иностранцам только после референдума. Также в документе теперь есть ограничение, согласно которому один человек может владеть землёй площадью лишь 10 тыс. га.
В ноябре 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.
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