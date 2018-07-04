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На Украине заявили о готовности создать Барнаульские и Мурманские полки

04 июля 2018, 21:39  •  68 • Украина
Украинские власти заявили о готовности создать у себя Бахчисарайские, Барнаульские и Мурманские полки.
 
@Ministry of Defense of Ukraine Facebook
 

Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, это будет зеркальным ответом Киева на присвоение ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов.

«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — указал Матиос.

Вместе с этим он добавил, что украинцы креативны и их «всегда спасала выдумка».

Ранее в России 11 воинских формирований получили почётные наименования по указу российского лидера Владимира Путина.

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