На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России

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Украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, заявил о готовности «принять пару областей» России.