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На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России

02 декабря 2019, 08:54  •  242 • Украина
Украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, заявил о готовности «принять пару областей» России.
 
Reuters
 

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России», — написал он в Twitter.

«Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — добавил Кулеба.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя

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