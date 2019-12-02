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На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России
02 декабря 2019, 08:54 • 242 • Украина
Украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, заявил о готовности «принять пару областей» России.
Reuters
«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России», — написал он в Twitter.
«Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — добавил Кулеба.
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