Глава Генической районной государственной администрации Украины Александр Воробьёв рассказал о готовности изъять у предпринимателей отели для нужд армии в рамках военного положения.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами.

«Я при представителях СМИ отмечу, что размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины... Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Всё откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», — сказал он.

По его словам, жители региона должны благодарить президента Украины Петра Порошенко за то, что он ввёл военное положение.

«Я считаю, что военное положение именно для таких территорий, как Генический район, который впритык приближен к оккупанту российскому, — мы просто должны благодарить за это (военное положение. — RT)», — сказал он.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Родион Тимошенко заявил, что если к украинцам придут люди «в камуфляже забирать машину или корову», то им стоит вызывать полицию.

27 ноября Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны, по этой причине и было решено ввести военное положение в стране.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что глава Украины лжёт про угрозу войны с Россией из-за страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.