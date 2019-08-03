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На Украине заявили о допросе граждан из-за паспортов России

03 августа 2019, 01:24  •  54 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время» заявил, что украинские следователи допросили граждан, обратившихся за получением российских паспортов.
 
Reuters © Alexander Ermochenko
 

По его словам, «некоторые люди были допрошены» во время пересечения контрольно-пропускного пункта в Донбассе.

Матиос заявил, что украинские правоохранители в рамках следственного процесса «устанавливают всех, кто получил такое гражданство».

«На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тыс. человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — заявил он.

17 июля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

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