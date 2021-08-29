Общественник Алексей Муратов обозначил для украинцев две перспективы - ввязаться в войну, став тем самым разменной монетой для Запада, или воссоединиться с Россией.

Один из лидеров общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов указывает, что народ Незалежной может стать будущей "жертвой" глобального противостояния. В своём прогнозе общественник отмечает, что на Западе очевидно готовятся к конфликту. На Украину уже ввозят вооружение, и в случае боевых действий обычный народ и станет той жертвой, которую Зеленский принесёт Западу.

Есть и альтернативный вариант развития событий, полагает Муратов. В частности, если Украина не станет поддаваться на воздействие западных держав и таки воссоединится с Россией, то её судьба сложится иначе.

Впрочем, добавляет он, для воплощения этого сценария необходимо отстранить от власти нынешнее правительство. В противном случае смута не закончится, передают "Дни.ру".

Муратов также указал, что сейчас на Западе Украину считают лишь рынком сбыта и сырья. Но инвестировать в Незалежную "партнёры" не собираются. Общественник убеждён, что экономическое восстановление Незалежной возможно лишь при воссоединении с Россией.