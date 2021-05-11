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На Украине заявили, что вступлению в НАТО мешает российское электричество

11 мая 2021, 22:25  •  125 • Украина

На Украине заявили, что страна не сможет претендовать на присоединение к НАТО, одновременно наращивая поставки электроэнергии из России.

О факторе, мешающем вступлению в Североатлантический альянс, заявил экс-глава МИД Украины (2003-2005 и 2010-2012) Константин Грищенко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это действительно создаёт странное впечатление. Мы просим ПДЧ, мы просим НАТО, и вместе с тем забираем электроэнергию, которая будто нам не так уж и нужна. То есть как-то определяться надо», — уверяет общественность «незалежной» украинский дипломат.

По словам Грищенко, на Украине имеются даже излишки собственных генерирующих мощностей, и он не видит никакого экономического обоснования в импорте электроэнергии из России и Белоруссии.

Кроме того, власти не разобрались и с инвестиционными проектами по зелёной энергетике и в итоге имеют «проблемы с нашими партнёрами в Европе и… иски к Украине», поясняет Грищенко.

Дипломат считает, что только «уже этого достаточно для того, чтобы разобраться, нужен ли нам вообще импорт электроэнергии из России и Беларуси».

Как сообщала «Русская Весна», Киев, несмотря на все декларации о переходе на европейские системы энергоснабжения, возобновил импорт электричества из соседних России и Белоруссии в январе–феврале текущего года, получив за это время более 600 млн кВт часов на сумму 1 миллиард гривен (2,67 млрд руб.).

Однако 15 апреля украинский парламент одобрил закон о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии, предоставив полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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