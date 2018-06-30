На Украине заявили, что в стране создаётся «мощнейшая» противокорабельная ракета

Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что на Украине создаётся новая противокорабельная ракета.

Об этом он рассказал изданию «Апостроф».

«Прошли довольно успешные стрельбы, сейчас всё продвигается к государственным испытаниям», — заявил Бадрак.

Бадрак добавил, что разработчики могут презентовать ракету уже в следующем году.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, она может на расстоянии 280—300 км поражать любые корабли. Безусловно, это всё очень беспокоит российскую сторону», — пояснил он.

При этом Бадрак отметил, что море всегда было наиболее слабым местом для Украины, в том числе в плане финансирования.

«Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», — отметил он.

Ранее украинский генерал призвал производить ракеты, которые смогут достать до Москвы и Петербурга.