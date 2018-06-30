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На Украине заявили, что в стране создаётся «мощнейшая» противокорабельная ракета
30 июня 2018, 20:09 • 107 • Украина
Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что на Украине создаётся новая противокорабельная ракета.
РИА Новости
Об этом он рассказал изданию «Апостроф».
«Прошли довольно успешные стрельбы, сейчас всё продвигается к государственным испытаниям», — заявил Бадрак.
Бадрак добавил, что разработчики могут презентовать ракету уже в следующем году.
«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, она может на расстоянии 280—300 км поражать любые корабли. Безусловно, это всё очень беспокоит российскую сторону», — пояснил он.
При этом Бадрак отметил, что море всегда было наиболее слабым местом для Украины, в том числе в плане финансирования.
«Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», — отметил он.
Ранее украинский генерал призвал производить ракеты, которые смогут достать до Москвы и Петербурга.
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