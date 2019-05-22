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На Украине заявили, что цены на электроэнергию могут вырасти на 60%

22 мая 2019, 17:54  •  66 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если новые правила энергорынка будут введены с 1 июля 2019 года, то цены на электроэнергию в стране могут вырасти на 30—60%.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«По мнению экспертов, если новые правила будут введены сейчас, без ликвидации монополизма на энергорынке, это приведёт к повышению тарифов на электроэнергию на 30—60%. Хочу напомнить, что цены на электроэнергию для населения с 2014 по 2019 год выросли более чем на 220%», — сказал он.

По его словам, подобная ситуация стала своеобразной миной, которая была заложена предыдущей властью.

«Представьте себе, что если эти правила будут введены с 1 июля 2019 года, эти цены вырастут ещё на 30—60%», — добавил он.

Как уточняет телеканал, с 1 июля 2019 года планируется введение нового рынка электроэнергии на Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского союза. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере €500 млн от ЕС в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне. 

Подробнее — в материале RT.

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