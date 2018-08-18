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На Украине заявили, что судно «Механик Погодин» заблокировано на три года

18 августа 2018, 17:24  •  99 • Украина
Российское судно «Механик Погодин» заблокировано украинскими властями в порту Херсона на три года. Об этом информирует «Громадське радіо» со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова.
 
© E705EH / fleetphoto.ru globallookpress.com
 

«10 августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — отметил Гданов.

Также он заявил, что экипаж судна из-за недопуска на борт портовой инспекции «понесёт ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Гданов добавил, что инспекция ещё раз попробует попасть на судно.

«Каждая страна имеет право и обязана контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы — а там есть жалобы — и его экологическое состояние... Это будет сделано», — сказал он.

Ранее стало известно, что члены экипажа «Механика Погодина» предотвратили три попытки проникновения на судно.

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