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На Украине заявили, что «Северный поток — 2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе

11 мая 2018, 23:54  •  76 • Украина
Заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль в эфире украинского Пятого канала заявила, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» позволит Германии контролировать рынок газа в Европе.
 
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
 

«Позиция госпожи Меркель не такая категоричная по «Северному потоку — 2». Она понимает, что её партнёры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», — цитирует УНН дипломата.

По её словам, Германия будет контролировать Европу полностью.

«Фактически это узурпация и привилегии в Европе», — добавила Зеркаль.

Ранее и. о. главы МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Германии Хайко Маасом указал на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.

2 мая украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом поднял вопрос строительства газопровода. 

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