|
На Украине заявили, что Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,5 млрд
23 октября 2019, 18:39 • 48 • Украина
КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила в среду уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. временно перемещенных лиц (переселенцам на подконтрольную часть Украины) не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд гривен ($323,9 млн)", - отметила омбудсмен. По ее словам, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством страны. Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тыс. гривен ($1,24 тыс.).
Кроме того, она привела частичные данные по долгам пенсионерам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах [пенсионного] фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен ($1,244 млрд)", - проинформировала она. Денисова добавила, что соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства страны были внесены омбудсменом на рассмотрение премьер-министра Алексея Гончарука.
Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, зарплат и соцпособий тем, кто проживает на неподконтрольных территориях (ДНР и ЛНР). В то же время министерство социальной политики Украины тогда заявило, что Киев не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий.
В июне 2016 года Киев еще больше ужесточил процедуру получения пенсий для жителей Донбасса. В частности, для оформления выплат, кроме обязательного пересечения через линию разграничения каждые два месяца, необходимо предоставить украинской стороне обширный список справок и документов, в том числе - справку переселенца. Ее можно получить только при оформлении новой прописки на территории Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2019, 05:39
|
16 октября 2019, 22:54
|
17 октября 2019, 02:09
|
20 октября 2019, 11:24
|
21 октября 2019, 13:09
|
19 октября 2019, 15:39
|
20 октября 2019, 16:09