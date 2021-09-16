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На Украине заявили, что больше не верят обещаниям Запада

16 сентября 2021, 14:15  •  140 • Украина
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не выполняет свои обещания, и потому Украина им больше не верит. Мол, страна извлекла достаточно горьких уроков и больше не будет вестись на них. Заявление, надо заметить, очень спорное.

С одной стороны, наконец-то прозрели, верить не стоило с самого начала, и не ждать тех самых горьких уроков. С другой стороны, они лицемерят, и подобные заявления делают только для того, чтобы припугнуть Запад, хотя припугивать нечем. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что украинским политикам никто, кроме Запада, ничего не обещает, а потому верить на самом деле они не перестанут, потому что «верить больше не во что». А это для Украины сложно, потому что ей хочется верить в свое светлое будущее, но так как сама она его построить не в состоянии, и хочет сделать это за счет Запада, то и вера никуда не денется.

Вот и получается, что желание Киева построить свое светлое будущее за чужой счет здесь сильнее, чем вопрос доверия. А потому подобные заявления лишь попытка привлечь внимание, показать свою обиду, чтобы их успокоили и как-то показали свою вовлеченность.

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