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На Украине завершились совместные с США морские учения Sea Breeze 2018
21 июля 2018, 19:54 • 77 • Украина
На Украине завершились совместные украинско-американские морские учения Sea Breeze 2018, об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.
© Reuters
«В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Чёрного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018. На церемонию закрытия берегового компонента прибыл командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Как рассказал Воронченко, «все компоненты достойно справились с заданиями, и поставленные цели были достигнуты».
11 июля в Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинско-американских учений Sea Breeze 2018.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения Sea Breeze 2018 в Чёрном море попыткой спровоцировать напряжённость.
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