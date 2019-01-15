На Украине завершили расследование в отношении журналиста Кирилла Вышинского

Досудебное расследование в отношении главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского" подошло к концу. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры Украины в Facebook.

Кирилл Вышинский, главный редактор украинского филиала "РИА Новости", был уведомлен о завершении расследования уголовного дела о госизмене, которое было возбуждено в его отношении. Также в известность поставлена и защита российского журналиста.

17 января городской суд Херсона будет рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Вышинского еще на один месяц. Как сообщил адвокат журналиста, Игорь Мокин, текущая мера пресечения заканчивается 27 января. В ходе этого же судебного слушания защита обратиться с требованием о смягчении меры пресечения.

Напомним, что Вышинский был арестован на Украине еще в середине мая этого года и с тех пор пребывает под арестом в СИЗО. Украинские власти обвиняют журналиста в "госизмене" путём "превознесения" ополченцев ДНР и ЛНР. Немного позднее к первому обвинению добавили еще одно - незаконный оборот оружия. Вышинский все обвинения отвергает и называет своё дело политически мотивированным.