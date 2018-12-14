На Украине завели первое уголовное дело за незаконное пересечение границы

На Украине впервые возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.

«Лёд сдвинулся с места: имеем первое уголовное производство относительно незаконного пересечения границы!» — написал он на странице в Facebook.

По его словам, 11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали 32-летнего гражданина Молдавии, который пытался попасть на Украину, минуя пункты пропуска, так как ранее ему был запрещён въезд сроком на 10 лет.

Он добавил, что «криминализация этого деяния в условиях российской агрессии против Украины дала эффективный юридический механизм противостояния этому опасному общественному явлению».

7 ноября президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».

Согласно закону, незаконное пересечение госграницы будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до пяти лет, а совершение их с применением оружия — до восьми лет.