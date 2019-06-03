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На Украине завели дело против главы ГБР
03 июня 2019, 15:54 • 39 • Украина
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
©dbr.gov.ua
Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой сообщение пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
Производство связано с возможными нарушениями Трубы при увольнении четырёх руководителей подразделений ГБР.
Отмечается, что 31 мая в Генпрокуратуру поступило соответствующее заявление от главы Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной.
В заявлении указывается, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно: умышленно не выполнил решение суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым замом и замом выполнять определённые полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса); совершил служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК); злоупотребил властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); разгласил данные досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).
Ранее Труба заявил о наличии юридически-правовых перспектив дел против экс-президента Украины Петра Порошенко.
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