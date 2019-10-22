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На Украине завели дело после гибели экс-министра при падении вертолёта

22 октября 2019, 11:54  •  73 • Украина
Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с падением вертолёта в Полтавской области, в результате которого погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
 
© ДСНС України
 

Как отмечается, предварительная квалификация — ст. 291 УК Украины («нарушение действующих на транспорте правил»). 

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Накануне в Полтавской области разбился вертолёт, направлявшийся в Киев. Заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко сообщил, что погиб экс-министр Кутовый, который был пилотом.

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