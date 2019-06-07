|
На Украине завели дело из-за идеи запретить ответный огонь в Донбассе
07 июня 2019, 20:39 • 64 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в связи с предложением запретить украинским силовикам в Донбассе открывать ответный огонь.
РИА Новости
Как отметил Луценко, возмущение у него вызывают «предложения представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника».
«Сегодня я лично зарегистрировал ещё одно дело по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооружённых сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции», — сказал Луценко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По его словам, дело возбуждено по факту, а не против кого-то конкретно.
«Но хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играться с украинским законом: получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — заявил он.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что это является путём к капитуляции и неприемлемо для Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 23:09
|
01 июня 2019, 15:24
|
02 июня 2019, 20:39
|
03 июня 2019, 12:54
|
03 июня 2019, 22:39
|
03 июня 2019, 01:40
|
31 мая 2019, 23:09