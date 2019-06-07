На Украине завели дело из-за идеи запретить ответный огонь в Донбассе

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в связи с предложением запретить украинским силовикам в Донбассе открывать ответный огонь.

Как отметил Луценко, возмущение у него вызывают «предложения представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника».

«Сегодня я лично зарегистрировал ещё одно дело по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооружённых сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции», — сказал Луценко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, дело возбуждено по факту, а не против кого-то конкретно.

«Но хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играться с украинским законом: получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — заявил он.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что это является путём к капитуляции и неприемлемо для Украины.