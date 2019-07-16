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На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука
16 июля 2019, 23:54 • 42 • Украина
Полиция Львовской области Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата одного из сельских советов за дискредитацию партии «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
Reuters
Сотрудники киберполиции установили, что депутат заказал массовую СМС-рассылку у одного из операторов связи.
В полиции добавили, что 15 июля жители Львовской области получили сообщения, в которых говорилось, что партия Вакарчука не проходит в Верховную раду.
Также депутат с помощью рассылки просил голосовать за партию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«По установленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 «Препятствование осуществлению избирательного права...», — заявили в пресс-службе.
Ранее Вакарчук предложил наказывать политиков за переговоры с Россией.
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