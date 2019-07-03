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На Украине зарегистрировано белорусское «Движение солидарности «Разам»
03 июля 2019, 17:24 • 87 • Украина
Белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине. Как отмечается, цель создания данной организации — развитие украинско-белорусских отношений.
Reuters
«Мы зарегистрированы в Чехии, Польше, Литве и очень приятно, что теперь мы зарегистрированы и на Украине», — цитирует агентство Интерфакс-Украина члена сейма «Движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика.
По его словам, в настоящее время Украина переживает тяжёлый период.
«Поэтому мы считаем, что сейчас хороший момент для налаживания нормального украинско-белорусского сотрудничества в разных аспектах», — добавил Сивчик.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на осенний форум регионов двух стран в Житомире.
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