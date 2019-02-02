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На Украине зарегистрировали рекордное число кандидатов в президенты
02 февраля 2019, 00:24 • 23 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента, что является рекордным показателем за всю историю страны.
© РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
По данным агентства, в ходе заседания 1 февраля ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты самовыдвиженца Николая Габера и внефракционного депутата Верховной рады Юрия Деревянко.
Всего к настоящему времени зарегистрировано 28 кандидатов.
«Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов в президенты Украины», — подчёркивает агентство.
Ранее кандидата в президенты от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.
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