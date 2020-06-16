На Украине запретят лампочку Ильича из России

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Кабмин Незалежной задумался о полном запрете импорта электроэнергии

На Украине предлагают ограничить покупку электрической энергии из России и Белоруссии до 31 декабря 2021 года. С такой инициативой выступило правительство страны. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Кабмин считает, что импорт лампочки Ильича нужно запретить по двухсторонним договорам на рынки "на сутки вперед", внутрисуточный, а также балансирующий рынки.

Согласно документу, после 2021 г. вся электроэнергия, которая импортируется из РФ и Белоруссии, которые не являются членами Энергосообщества, будет доступна для продажи только на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

Сейчас действуют ограничения в отношении России. Ее электроэнергия импортируется в рамках закупок "на сутки вперед". Межу тем как белорусскую лампочку Ильича в настоящее время возможно приобрести и по двухсторонним контрактам, и на "на сутки вперед", и на внутрисуточном рынке.

Ранее в мае временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в соцсети, что производство электроэнергии на АЭС Украины упало до рекордных показателей – "6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии". Связано это с наложенными властями страны ограничениями в выработке энергии. По его мнению, подобные шаги государства никак не будут способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка соборной.

Добавим, что на Украине регулярно в последнее время под давлением, в том числе, профсоюзов угольной отрасли то отказываются закупать электричество из России, то снова принимают решения об импорте.

