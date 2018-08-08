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На Украине запретили ввоз в страну учебника по английскому языку из России

08 августа 2018, 00:39  •  34 • Украина
Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввозить в страну учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги».
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства. 

«В текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицированы другие исторические факты», — заявили в Госкомтелерадио.

Также на Украину запретили ввозить книгу «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

«В другой книге — «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем»... присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности её силовых структур», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что украинские власти запретили ввоз в страну ещё восьми российских книг.

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