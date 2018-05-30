На Украине запретили ввоз в страну трёх российских книг

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз трёх книг из России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глава Госкомтелерадио Олег Наливайченко подписал приказ о предоставлении отказа ООО «ЯКАБУ ТРЕЙД» и ООО «Форс Украина» в предоставлении разрешения на ввоз трёх книг, которые изготовлены на территории государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в страну запрещён ввоз книги Сергея Васильева «На разломе двух времён», Тима Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ» и Алексея Волкова «Шаги Командора».

В конце апреля ведомство запретило ввоз книги Елены Качур «Как жили на Руси».