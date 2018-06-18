На Украине запретили ввоз в страну книги российского автора

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию страны книги российского автора Василия Сахарова «Тёмный».

«Госкомтелерадио своим приказом аннулировал ранее выданное разрешение ООО « Дресс Шоу» на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова «Тёмный» в количестве 2000 экземпляров», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, основанием для этого стало внесение Сахарова украинским Министерством культуры в перечень лиц, представляющх «угрозу для национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретил ввоз трёх книг из России.