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На Украине запретили ввоз в страну книги российского автора

18 июня 2018, 21:54  •  59 • Украина
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию страны книги российского автора Василия Сахарова «Тёмный».
 
© Global Look Press
 

«Госкомтелерадио своим приказом аннулировал ранее выданное разрешение ООО « Дресс Шоу» на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова «Тёмный» в количестве 2000 экземпляров», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, основанием для этого стало внесение Сахарова украинским Министерством культуры в перечень лиц, представляющх «угрозу для национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретил ввоз трёх книг из России.

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