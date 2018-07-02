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На Украине запретили ввоз в страну ещё восьми российских книг
02 июля 2018, 20:54 • 72 • Украина
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию страны.
© Сергей Ермохин РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что список запрещённых книг состоит теперь из 180 наименований.
В список попали ещё восемь российских книг.
Ранее сообщалось, что на Украине заявили о разработке закона о полном запрете ввоза книг из России.
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