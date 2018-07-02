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На Украине запретили ввоз в страну ещё восьми российских книг

02 июля 2018, 20:54  •  72 • Украина
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию страны.
 
© Сергей Ермохин РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что список запрещённых книг состоит теперь из 180 наименований.

В список попали ещё восемь российских книг.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили о разработке закона о полном запрете ввоза книг из России.

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