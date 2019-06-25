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На Украине запретили ввоз в страну ещё двух книг

25 июня 2019, 20:54  •  90 • Украина
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию страны.
 
© Pixabay
 

«Госкомтелерадио отказало ООО «Якабу Трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории России с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды», — указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

Под запрет попала книга Алана Аксельрода «Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» ООО «Издательство «Добрая книга».

Кроме того, запрет коснулся книги Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793—1241» московского издательства ООО «Альпина нон-фикшн». 

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило ввоз книг «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».

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