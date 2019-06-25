|
На Украине запретили ввоз в страну ещё двух книг
25 июня 2019, 20:54 • 90 • Украина
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию страны.
© Pixabay
«Госкомтелерадио отказало ООО «Якабу Трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории России с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды», — указывается в сообщении пресс-службы ведомства.
Под запрет попала книга Алана Аксельрода «Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» ООО «Издательство «Добрая книга».
Кроме того, запрет коснулся книги Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793—1241» московского издательства ООО «Альпина нон-фикшн».
Ранее Госкомтелерадио Украины запретило ввоз книг «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:54
|
22 июня 2019, 23:09
|
22 июня 2019, 05:24
|
22 июня 2019, 18:24
|
22 июня 2019, 08:39
|
24 июня 2019, 09:24
|
22 июня 2019, 03:39