На Украине запретили ввоз книги Сергея Довлатова из-за единственного упоминания в ней российского актера Сергей Безруков. Последний находится в "черном списке" артистов, угрожающих территориальной целостности.

На Украине запретили ввоз ещё 13 книг из России, среди которых учебник английского языка, а также произведение писателя Сергея Довлатова, в предисловии к которому упоминается актер Сергей Безруков. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио Украины.

Ведомство поясняет, что книга Довлатова была запрещена, так как "пропагандирует" российского актера Сергея Безрукова, который входит в список артистов, "угрожающих территориальной целостности" Украины. При этом фамилия актера упоминается лишь в предисловии к произведению писателя.

Также под запрет попал учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс", книга "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" Никиты Непряхина и ещё ряд других.

Напомним, что на Украине уже несколько лет действует "черный список", которые якобы угрожают территориальной целостности Незалежной. В него, помимо Сергея Безрукого, входят Олег Газманов, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Никита Михалков, Жерар Депардье и другие. Также периодически обновляется список запрещенных книг, в который входят сказки про богатырей, альбомы-инциклопедии антикварного оружия, учебники по истории и другие печатные издания.