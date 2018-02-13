На Украине запретили книги Прилепина, Поклонской, Дугина и Вассермана

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В Незалежной 137 книг признали антиукраинскими и запретили их ввозить в страну.

Госкомтелерадио Украины внесло 137 книг в список изданий, направленных на ликвидацию независимости страны, а также пропаганду насилия, разжигание расовой и религиозной розни, призывы к совершению терактов.

В перечень внесли 135 российских книг и два издания из Донбасса. Среди запрещенных авторов оказались писатель Захар Прилепин, журналист Сергей Доренко, философ Александр Дугин, политик Эдуард Лимонов, писатель и публицист Дмитрий Goblin Пучков, депутат Госдумы Наталья Поклонская, экономист Сергей Глазьев, публицист Анатолий Вассерман и другие.

В минувшем году на Украине начал действовать закон, который ограничивает ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания".