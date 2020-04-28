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На Украине запретили «дефолт»
28 апреля 2020, 10:35 • 82 • В России
Оригинальный способ борьбы с экономическим кризисом родили в недрах украинского Министерства финансов. Ведомство составило «черный список» слов и терминов, которые отныне запрещено произносить чиновникам. В перечне «рекомендаций по коммуникациям», опубликованном в СМИ Украины, им предложено в контексте темы о госдолге отказаться от терминов:
- дефолт,
- технический дефолт,
- реструктуризация репрофайлинг,
- отмена национализации Приватбанка,
- компромисс с Коломойским и т.д.
В Минфине Украины составили «черный список» слов и терминов, которые отныне запрещено произносить чиновникам.
Чиновникам рекомендовано публично не обсуждать прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу и суверенные еврооблигации тем, кто официально не уполномочен комментировать эти вопросы.
При этом, будь ты дилетант или экономист с ученой степенью, использовать нужно исключительно информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. А любые комментарии по выпуску суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами.
Также рекомендовано не давать каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.
Чем грозит невыполнение этих указаний, в опубликованном документе не говорится. Но оно, несомненно, является очередной ступенькой в лестнице, ведущей к вершинам демократии и свободы слова. И ведь как удобно – никто не произносит слово «дефолт», значит никакого дефолта и нет. И никто не посмеет дать негативный экономический прогноз – только тот, что «нарисует» Минфин. Ну а плестись в конце первой сотни рейтингов свободы прессы Украине не привыкать.
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