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На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства
17 августа 2018, 21:54 • 73 • Украина
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарств российского производства. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.
globallookpress.com
Как отмечается, основной причиной запрета стал ввоз препаратов с нарушением требований украинского законодательства.
Уточняется, что аптеки, получившие препараты, должны их уничтожить или вернуть производителю.
В феврале сообщалось, что на Украине запретили продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России.
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.
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