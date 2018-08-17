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На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства

17 августа 2018, 21:54  •  73 • Украина
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарств российского производства. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.
 
globallookpress.com
 

Как отмечается, основной причиной запрета стал ввоз препаратов с нарушением требований украинского законодательства.

Уточняется, что аптеки, получившие препараты, должны их уничтожить или вернуть производителю.

В феврале сообщалось, что на Украине запретили продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.

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