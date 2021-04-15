На Украине заподозрили Байдена в поддержке Кремля

Джо Байден. Фото: AP/ Pool/ ABACA Andrew Harnik - Po/ www.globallookpress.com

Высказывания президента США пока не оправдали надежд незалежных

Разговор Владимира Путина с Джо Байденом вызвал бурную реакцию на Украине. Свои мнением поделились журналисты и политики страны.

По их словам можно сделать вывод, что высказывания президента США не оправдали чаяний незалежных. Его обвинили в ведении "политики поощрения Кремля". Американский лидер начал ее применять "с момента инаугурации". Теперь же "просто сделал еще один шаг, гораздо более радикальный", высказались некоторые аналитики.

Телефонный разговор беседа глав двух стран и сообщение о приглашении, которое последовало от хозяина Белого дома коллеге из РФ вызвало крайне отрицательную реакцию на Украине.

В поведении Байдена рассмотрели уступки Путину. И заволновались, думая, что американский президент согласен с российским, и интересы Москвы ему больше по душе, чем надежды Киева, пишет "Собеседник" со ссылкой на комментарии журналиста Дмитрия Гордона и политика Андрея Илларионова, позвучавшие в эфире телеканала "Украина 24" .



Также на Украине решили, что будущая встреча лидеров России и США перечеркнет расчеты Владимира Зеленского о приеме Незалежной в состав НАТО. Разговор двух президентов лишил Киев хороших возможностей, передает РИА ФАН.

Тем временем европейцы стали наперебой предлагать свои страны для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Предложения последовали сразу после окончания беседы президентов России и США.

Главы двух государств поговорили по телефону накануне. Звонил американский лидер российскому, тон обоихбыл "деловым".



На телеканалах Незалежной бурно обсуждаются слова Байдена. Ведущие и участники программ нашли в них подтверждения готовности Вашингтона договариваться с Москвой в ущерб интересам Киева. Это указывает, что война, о которой твердят в последнее время, становится все более реальной, считают некоторые эксперты.