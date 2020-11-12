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На Украине запатентовали борщ как национальное блюдо
12 ноября 2020, 16:40 • 43 • Украина
Украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали на Украине как национальное блюдо. Об этом он поделился на своей странице в Instagram и Facebook.
«Событие наделало шума из-за того, что борщ — это не просто блюдо. Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос „что объединяет украинцев и отличает их от других наций‟. 6.10 мы не просто сказали о том, что борщ — украинский!» — написал он.
По его словам, это ещё одно «достижение победы над РФ»:
«Мы оказали сопротивление России и её пропаганде, и нас поддержал мир. Кто не знал, в России верят, что борщ — это их национальный суп. Соседям после всех новостей немного поплохело, и мне написали с российского ТВ. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды».
Клопотенко добавил, что хочет запатентовать борщ как украинское блюдо на мировом уровне.
«Это всё — только начало. Мы ещё поговорим о борще и Украину с миром, но уже на более высоком уровне. Первый информационный этап подходит к концу. Продолжение следует. Мы победим!» — резюмировал шеф-повар.
Следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний собрался ещё один националист, телеведущий Игорь Кондратюк, потому что, по его словам, «россияне после Крыма и Донбасса посягнули ещё и на борщ! На наш украинский, чёрт их подери, борщ!!!».
Активно помогает Евгению Клопотенко делать Украину узнаваемой в мире министр культуры Александр Ткаченко. Как заявил чиновник, будет сделано всё, чтобы украинский борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО — вместе с московским Кремлём, озером Байкал, монастырями Гоа, дворцами китайских императоров эпохи Мин.
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