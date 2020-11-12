На Украине запатентовали борщ как национальное блюдо

Украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали на Украине как национальное блюдо. Об этом он поделился на своей странице в Instagram и Facebook.— написал он.По его словам, это ещё одно «достижение победы над РФ»:Клопотенко добавил, что хочет запатентовать борщ как украинское блюдо на мировом уровне.— резюмировал шеф-повар.Следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний собрался ещё один националист, телеведущий Игорь Кондратюк, потому что, по его словам, «россияне после Крыма и Донбасса посягнули ещё и на борщ! На наш украинский, чёрт их подери, борщ!!!».Активно помогает Евгению Клопотенко делать Украину узнаваемой в мире министр культуры Александр Ткаченко. Как заявил чиновник, будет сделано всё, чтобы украинский борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО — вместе с московским Кремлём, озером Байкал, монастырями Гоа, дворцами китайских императоров эпохи Мин.