На Украине занялись разделением Крыма

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о том, что уже подготовило план по децентрализации Крыма и Севастополя. Как рассказал представитель ведомства Сергей Шишов, Киев, руководствуясь разработанной в Евросоюзе методикой, для начала должен определить «точки экономического притяжения» в Крыму, вокруг которых будут создаваться некие «общины», которые смогут предоставлять определенные услуги жителям полуострова.