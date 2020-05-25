Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
Главная / Украина

На Украине занялись разделением Крыма

25 мая 2020, 12:55  •  227 • Украина

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о том, что уже подготовило план по децентрализации Крыма и Севастополя. Как рассказал представитель ведомства Сергей Шишов, Киев, руководствуясь разработанной в Евросоюзе методикой, для начала должен определить «точки экономического притяжения» в Крыму, вокруг которых будут создаваться некие «общины», которые смогут предоставлять определенные услуги жителям полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
24 мая 2020, 18:55
Сотни националистов протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»
24 мая 2020, 13:55
Премьер Молдовы поставил на место «старших братьев» из Румынии
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 02:55
Больше не вторая: Россия сдала назад в мировом COVID-антирейтинге
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.