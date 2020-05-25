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На Украине занялись разделением Крыма
25 мая 2020, 12:55 • 227 • Украина
Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о том, что уже подготовило план по децентрализации Крыма и Севастополя. Как рассказал представитель ведомства Сергей Шишов, Киев, руководствуясь разработанной в Евросоюзе методикой, для начала должен определить «точки экономического притяжения» в Крыму, вокруг которых будут создаваться некие «общины», которые смогут предоставлять определенные услуги жителям полуострова.
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