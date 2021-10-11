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По мнению депутата Гончаренко, Россия украла историю Украины

К сожалению, у определенный массы граждан Украины особой популярностью пользуются антироссийские заявления, поэтому некоторые парламентарии раз за разом сочиняют более выгодные варианты прошлого для своих избирателей. Так, в Верховной Раде предложили "вернуть" Украине российскую Кубань.

Депутат Алексей Гончаренко тоже входит в число любителей альтернативной истории. Он считает, что ряд регионов России раньше принадлежали Незалежной, поэтому их надо забрать обратно. Удивительно, на что готовы пойти украинские политики, чтобы получить у местных националистов дополнительные очки.

Парламентарий-русофоб утверждает, будто бы Россия "украла" у Незалежной историю, правителей и вообще всю Киевскую Русь. Он заявил, что государственность в Киеве возникла тогда, когда города Москва и Санкт-Петербург еще не были основаны.

По его мнению, россияне не имеют права говорить об истории Украины. Вероятно, речь идет о статье президента России Владимира Путина об идентичности русских и украинцев.

"Вы нашу Кубань тоже украли", – заявил Гончаренко.

Депутат Рады подчеркнул, что России "придется вернуть" Украине территории, когда ко власти в Незалежной придет "честное руководство". Парламентарий также отметил, что украинцы обязательно заберут у нашей страны все назад.

