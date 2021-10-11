|
На Украине захотели забрать у России Кубань
11 октября 2021, 16:30 • 56 • Политика
По мнению депутата Гончаренко, Россия украла историю Украины
К сожалению, у определенный массы граждан Украины особой популярностью пользуются антироссийские заявления, поэтому некоторые парламентарии раз за разом сочиняют более выгодные варианты прошлого для своих избирателей. Так, в Верховной Раде предложили "вернуть" Украине российскую Кубань.
Депутат Алексей Гончаренко тоже входит в число любителей альтернативной истории. Он считает, что ряд регионов России раньше принадлежали Незалежной, поэтому их надо забрать обратно. Удивительно, на что готовы пойти украинские политики, чтобы получить у местных националистов дополнительные очки.
Парламентарий-русофоб утверждает, будто бы Россия "украла" у Незалежной историю, правителей и вообще всю Киевскую Русь. Он заявил, что государственность в Киеве возникла тогда, когда города Москва и Санкт-Петербург еще не были основаны.
По его мнению, россияне не имеют права говорить об истории Украины. Вероятно, речь идет о статье президента России Владимира Путина об идентичности русских и украинцев.
"Вы нашу Кубань тоже украли", – заявил Гончаренко.
Депутат Рады подчеркнул, что России "придется вернуть" Украине территории, когда ко власти в Незалежной придет "честное руководство". Парламентарий также отметил, что украинцы обязательно заберут у нашей страны все назад.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2021, 05:50
|
08 октября 2021, 01:00
|
10 октября 2021, 06:05
|
05 октября 2021, 00:40
|
06 октября 2021, 12:50
|
09 октября 2021, 20:45
|
06 октября 2021, 09:20