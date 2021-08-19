На Украине захотели создать ракеты для "войны на чужой территории"

Экс-депутат Верховной рады Иван Заец призвал украинские власти создать ракеты для "войны на чужой территории".

Рассуждая в ходе круглого стола в Киеве об угрозах, которые стоят перед Украиной, депутат Верховной рады Иван Заец заговорил о противостоянии России и Незалежной. В том числе сделал и настораживающее заявление о том, что от властей Украины необходимо требовать создание "ракетного щита", а также захотел создать ракеты для "войны на чужой территории".

На какой именно, можно только предположить. Но, учитывая, что для Киева Москва сейчас чуть ли не враг номер один, то направленность гипотетических ракет вряд ли вызывает сомнение.

По словам экс-нардепа, у Незалежной, мол, сейчас якобы имеется "весь потенциал" для того, чтобы построить множество ракет, а также создать систему защиты страны.

"Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории",

- высказался политик, искренне считающий, что с врагом "лучше всего воевать на его территории".

"Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере",

- цитирует РИА Новости слова экс-депутата.