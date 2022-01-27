На Украине захотели "подарить" США регионы России: Конфуз депутата от партии Зеленского

Депутат от партии Зеленского захотел "подарить" США несуществующий регион России. Политик оконфузился прямо в телеэфире. "Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край", - заявил он.

На Украине депутат Верховной рады Олег Дунда предложил "подарить" США часть регионов России, но сильно опозорился. Конфуз с участием украинского парламентария произошёл в эфире телеканала "UA:Первый".

Дунда является депутатом от фракции президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Парламентарий известен скандальными инициативами, направленными против России и русских.

В ходе недавнего телеэфира Дунда перечислил регионы России, которые Украина может "подарить" США. Правда, как выяснилось, депутат не потрудился выучить географию, а потому назвал несуществующий регион.

Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край,

- озвучил список "подарков" парламентарий.

Вот только в России нет Ямало-Ненецкого края. Есть только Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, что среди других инициатив Дунды - законопроект об осуждении идеологии Русского мира и предложение об ограничении избирательных прав украинцев с русскими паспортами. Также депутат призывал главу Минобороны Украины убедить США разместить в стране "хотя бы одну военную базу НАТО".