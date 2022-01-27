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На Украине захотели "подарить" США регионы России: Конфуз депутата от партии Зеленского

27 января 2022, 20:15  •  367 • Политика
Депутат от партии Зеленского захотел "подарить" США несуществующий регион России. Политик оконфузился прямо в телеэфире. "Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край", - заявил он.
На Украине депутат Верховной рады Олег Дунда предложил "подарить" США часть регионов России, но сильно опозорился. Конфуз с участием украинского парламентария произошёл в эфире телеканала "UA:Первый".
Дунда является депутатом от фракции президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Парламентарий известен скандальными инициативами, направленными против России и русских.
В ходе недавнего телеэфира Дунда перечислил регионы России, которые Украина может "подарить" США. Правда, как выяснилось, депутат не потрудился выучить географию, а потому назвал несуществующий регион.
Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край,
- озвучил список "подарков" парламентарий.
Вот только в России нет Ямало-Ненецкого края. Есть только Ямало-Ненецкий автономный округ.
Напомним, что среди других инициатив Дунды - законопроект об осуждении идеологии Русского мира и предложение об ограничении избирательных прав украинцев с русскими паспортами. Также депутат призывал главу Минобороны Украины убедить США разместить в стране "хотя бы одну военную базу НАТО".

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